أكد العقيد أركان حرب تامرً الرفاعى، المتحدث العسكرى، للقوات المسلحة، أن القوات الجوية استهدفت تجمع لقيادات أنصار بيت المقدس بشمال سيناء.

وأوضح الرفاعى فى بيان رسمى، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مواقع تجمع العناصر التكفيرية بسيناء ، وبناءً على معلومات إستخباراتية مؤكدة بشأن تجمع قيادات لما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس فى إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء ، قامت القوات الجوية بتنفيذ قذف جوى مركز أسفر عن مقتل عدد (12) فرد تكفيرى شديدى الخطورة من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس وتدمير عدد (4) عربات دفع رباعى خاصة عناصر التنظيم.

فيما تواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية لدحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء.