أكد نائب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن سفينة “أحمد فاضل” من أحدث السفن التي تقدم دعم لوجيستي للحقول البترولية الحديثة وتم إنشائها من قبل الصين، موضحا أن الطائرة بها الإمكانيات التي تحتاجها الحفارات البترولية في البحر.

وذكر ربيع من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن السفينة مزودة بمهبط هليكوبتر وونش 75 طن و مركبة تغطس تحت الماء لمسافة 3000 متر، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مطاعم وصالات جيم وقاعة اجتماعات وقابلة ليقيم عليها حوالي 80 فرد، مشيرا إلى أن مزودة بجهاز “دي بي” الذي يثبت السفينة في مكانها بدون حبال.

وأعلن أن السفينة جاءت لخدمة الحقول الجديدة التي ستفتتح في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مؤكدا أنه سيتم استقدام مزيد من السفن.

وأضاف أن السفينة جاءت من الصين في ظروف إبحار سيئة بقيادة فريق ملاحي مصري، مشيدا بأداء الفريق الملاحي.

وكانت هيئة قناة السويس قد أقامت احتفالية اليوم الثلاثاء بمناسبة تدشين السفينة “أحمد فاضل” ودخولها الخدمة.