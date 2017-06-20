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مقتل عنصر من "البيشمركة" في هجوم لـ"داعش" شمالي العراق
قتلى وجرحى من البيشمركة في هجوم لداعش جنوب كركوك

مقتل عنصر من "البيشمركة" في هجوم لـ"داعش" شمالي العراق

2017-06-20 13:08:50
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قال ضابط في قوات البيشمركة (قوات الإقليم الكردي شمالي العراق)، إن عنصراً من القوات قتل وأصيب اثنين آخرين، الثلاثاء، خلال صد هجوم شنه تنظيم “داعش” في مدينة طوزخورماتو جنوب محافظة كركوك (شمال).

وقال المقدم سنكر حسن، إن “قوات البيشمركة صدت هجوماً كبيراً نفذه عناصر داعش من عدة محاور على منطقة زركة في طوزخورماتو”.

ولفت إلى أن “المعارك العنيفة استمرت عدة ساعات، مع قيام طائرات التحالف الدولي بمساندة قوات البيشمركة”.

وأضاف أن “الهجوم أسفر عن مقتل عنصر من قوات البيشمركة وإصابة اثنين آخرين، فيما قتلت قوات البيشمركة عدد من عناصر التنظيم وأصابت آخرين”.

وخلال شهر رمضان شن (داعش) أكثر من هجوم على قطعات البيشمركة المتمركزة جنوب قضاء طوزخورماتو، انطلاقاً من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك الذي لا يزال خاضعاً لسيطرته.

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