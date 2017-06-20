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التعليم تستبعد رئيس لجنة ثانوية بكفر الشيخ للمرة الثانية بعد رصد حالات غش
وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني يتفقد امتحانات الثانوية العامة‎

التعليم تستبعد رئيس لجنة ثانوية بكفر الشيخ للمرة الثانية بعد رصد حالات غش

2017-06-20 13:08:52
وكالات

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم إجراء تعديل على جزئية بنموذج امتحان التفاضل لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أى طالب يجيب إجابة صحيحة سوف يأخذ عليها درجة.

وأوضح أن الكنترولات بدأت اليوم فى تصحيح العينة العشوائية لمادة التفاضل والتكامل ويتم الإعلان عنها غدا الأربعاء أو الخميس.

وأشار إلى أنه منذ بدء الامتحانات لم يحدث أى تسريب للامتحانات وأى لجنة تم رصد حالات شغب فيها سيتم تصحيحه فى لجنة خايف وإذا ما وجد تطابق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن تم رصد صورة من امتحان الديناميكا تم إجراء تعديل بواسطة الفوتوشوب وكتبت عليها صفحات الغش انتظرونا.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة قررت استبعاد رئيس لجنة بيلا للمرة الثانية بعد رصد حالات غش.

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