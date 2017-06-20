“فركش” .. كلمة باتت تتردد حاليا في أماكن التصوير، ليعلن بها مخرجو الأعمال الدرامية المشاركة في الماراثون الرمضاني الحالي انتهاء التصوير، بعد أكثر من خمسة أشهر، واصلوا خلالها عملهم وسط منافسة بين أكثر من 28 مسلسلا للاستحواذ على أكبر نسبة متابعة من المشاهدين، وبتكلفة انتاجية تجاوزت الملياري جنيه.

وبعد أربعة أشهر تصوير .. انتهى فريق عمل مسلسل “لأعلى سعر” من تصوير جميع حلقات المسلسل أول أمس، والذي يعرض حاليا على عدد من القنوات الفضائية وحقق نجاحا كبيرا، إذ استطاع ان يجذب انتباه الجمهور ويجعله ينتظر انتقام “جميلة” التي تجسد دورها نيللي كريم من طليقها دكتور “هشام” الذي يجسد دوره أحمد فهمي وصديقتها السابقة “ليلى” التي تجسد دورها زينة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأعلن المخرج محمد العدل عن انتهاء تصوير المسلسل.. وقال : ” فركش مسلسل لأعلى سعر، شكرا لكل الناس ربنا عوض تعبكم نجاح كبير، الحمد لله”، لافتا إلى أنه يواصل حاليا مونتاج الحلقات الأخيرة .

مسلسل “لأعلى سعر” من إنتاج شركة العدل جروب ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي، أحمد مجدي، محمد حاتم، سارة سلامة ورحمة، إضافة إلى نبيل الحلفاوي وسلوى محمد علي، وقام بكتابة القصة والسيناريو والحوار مدحت العدل، ومن إخراج محمد العدل.

وانتهى أبطال مسلسل “طاقة القدر” أيضا من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل، وحرصوا على الاحتفال بانتهاء العمل من خلال الصور التذكارية التي جمعتهم سويا ، فيما يواصل المخرج محمد مصطفى مونتاج الحلقات الأخيرة من العمل .

المسلسل بطولة حمادة هلال ويسرا اللوزى، وإيهاب فهمى، وسهر الصايغ، ومى القاضى، وإدوارد، وإلهام عبد البديع، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد مصطفى.

“فركش”.. أطلقها المخرج حسن المنياوي أول أمس ليعلن انتهاء تصوير مسلسل “حلاوة الدنيا”، وسط سعادة غامرة من فريق العمل، ليحتفلوا بعدها بالتقاط الصور التذكارية مع أبطال المسلسل .

مسلسل “حلاوة الدنيا” بطولة هند صبرى وظافر العابدين وهاني عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم ومن إخراج حسن المنياوي .

وبعد أكثر من أربعة أشهر تصوير.. انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير مسلسل “عشم إبليس” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي .

“عشم إبليس” بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وريم مصطفى، ودلال عبد العزيز، ونهى عابدين، وأحمد بدير، وخالد كمال، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقى وإخراج إسلام خيرى.

وينتهي المخرج أحمد سمير فرج غدا “الأربعاء” من تصوير آخر مشاهد مسلسل “ظل الرئيس” بطريق الإسكندرية الصحراوي، بعد تصوير استمر أكثر من 5 أشهر، ليواصل مونتاج الحلقات الأخيرة لتسليمها للقنوات الفضائية في موعدها المحدد.

تدور أحداث المسلسل في إطار سياسي تسلط الضوء على الفترة التي سبقت ثورة ٢٥ يناير 2011 ويناقش كثيرا من القضايا من بينها أحداث تخص رئاسة الجمهورية وما يدور فيها من كواليس وتصفية حسابات بين شخصيات قيادية.

“ظل الرئيس” بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، دينا فؤاد ، هنا شيحة، عزت أبو عوف، علا غانم ، دنيا عبد العزيز ،محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمى ، غرام سعد وآخرين، تأليف محمد إسماعيل أمين.

“فركش” .. يطلقها اليوم “الثلاثاء” المخرج بيتر ميمي ليعلن انتهاء تصوير مسلسل “كلبش” للفنان أمير كرارة، حيث يتم تصوير المشاهد الأخيرة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي .

ويواصل ميمي أعمال المونتاج والمكساج للحلقات المتبقية من المسلسل، وتسليمها للشركة المنتجة في المواعيد المقررة لتكون جاهزة للعرض على القنوات العارضة للمسلسل .

“كلبش” بطولة أمير كرارة، هالة فاخر، محمد لطفى، دياب، ريم مصطفى، نبيل عيسى، دياب، محسن منصور، أحمد صيام، ومحمد عز، ومأخوذ عن رواية ليوسف حسن يوسف، وسيناريو وحوار باهر دويدار .

من ناحية آخرى، احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز أمس الأول بآخر يوم تصوير من مسلسلها “هربانة منها” بحضور صناع العمل.

المسلسل تأليف السيناريست خالد جلال وإخراج معتز التوني وبطولة ياسمين عبد العزيز ومصطفي خاطر ومحمد محمود وصلاح عبدالله وفادية عبدالغني وأوتاكا وأنعام سالوسة .

كما انتهى مؤخرا الفنان عمرو سعد من تصوير آخر مشاهد مسلسله “وضع أمنى”، وذلك بعد فترة تصوير استمرت أربعة شهر.

المسلسل من تأليف مصطفى حمدى، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج مجدى أحمد على، ويشارك فى بطولته صلاح عبد الله ورياض الخولى وشريف حلمى، ريهام حجاج، رانيا منصور، ياسر على ماهر، حمدى الوزير، وأحمد عبد الله محمود، نهى صالح.

“الزيبق فركش”.. أعلنها المؤلف والسيناريست وليد يوسف، بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد المسلسل .

ووجه يوسف الشكر لمخرج المسلسل وائل عبد الله، الذي أتاح له فرصة المشاركة في كتابة العمل، وقال: “أشكر المخرج وائل عبد الله لاختياري لأنال شرف المشاركة في كتابه مسلسل الزيبق.. شكرا لكل من شارك في هذا العمل.. شكرا لرجال مصر الشرفاء بالمخابرات العامة المصرية.. شكرا للبطل المصري الذي خاطر بروحه من أجل مصر أينما كان.. شكرا لله سبحانه وتعالي علي رد الفعل الذي يأتيني من كل أنحاء الوطن العربي وفخرهم الشديد بجهاز المخابرات العامة المصرية خط الدفاع الأول ضد مؤامرات إسرائيل وجهاز الموساد” .