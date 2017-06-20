انتقلت الشرطة البريطانية إلى مدينة كانتربيري بعد تلقيها بلاغ باحتجاز مسلح مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في الشارع.

وقالت صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية، إن نحو 15 سيارة تابعة للشرطة وصلت لموقع الحادث بعد أن قال شهود عيان إنهم رصدوا رجلا يلوح بسكين في الشارع بموقع لعب 20 من الأطفال قائدا سيارته نحوهم ما دفعهم للصراخ والبكاء.

وأضاف الشهود أنهم رأوا حشدا كبيرا من الناس يحاولون منع الجاني من إيذاء الأطفال فيما تعجب أحد الشهود من كم الناس الذين تدخلوا لمواجهته وهو ما لا يحدث كثيرا.