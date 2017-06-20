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عمرو سعد: «وضع أمني» يحاربة الإرهاب
عمرو سعد

عمرو سعد: «وضع أمني» يحاربة الإرهاب

2017-06-20 12:29:17
وكالات

قال الفنان عمرو سعد، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، المذاع على “أون لايف” تقديم الإعلامى عمرو اديب، ان مسلسل «وضع أمني»، يحتوى على رسالة للجمهور وأكد ان المسلسل سيكون به بعض المفاجآت فى الايام المقبلة وأن هدفه محاربة الإرهاب والفكر المتطرف .

وأضاف سعد  أنه يقضى اجازة خارج مصر وذلك لأن تصوير المسلسل “كسر عظمي”، وأوجه الشكر للمشاهدين وايضا للإعلامى الكبير عمرو اديب وذلك لمتابعة المسلسل .

يذكر أن مسلسل ” وضع أمني ” تدور أحداثه في إطار درامي حول تجار الآثار، وعلاقتهم بالمافيا، وكل ما يتعلق بعالم هذه التجارة وهو بطولة: عمرو سعد - ريهام حجاج - صلاح عبد الله - ياسر علي ماهر - أحمد عبدالله محمود - رانيا منصور - رياض الخولي - نهى صالح ﺗﺄﻟﻴﻒ: مصطفى حمدي - إخراج: مجدي أحمد علي.

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