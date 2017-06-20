انتقد الدكتور عمرو حسن مدرس واستشاري أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة مؤسس مبادرة “إنتي الأهم”، أحد مشاهد مسلسل “لأعلى سعر” الذي يجمع الفنانة سارة سلامة مع طبيب نساء في عيادته لإجراء عملية إجهاض، فيعرض عليها الطبيب شراء أحد العقاقير الطبية التي تقوم بعملية الإجهاض دون تدخل جراحي .

وقال حسن – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - : يوجد بالفعل عقار يؤدي مهمة الإجهاض دون تدخل جراحي، غير أنه غير متوفر في الصيدليات، وطرق الحصول عليه بالغة الصعوبة .

وتساءل حسن : هل طرح مثل هذا الموضوع وهذه المعلومة الخاصة بذلك العقار على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل يشاهده الملايين، يأتي في إطار حرية الدراما في مناقشة كافة القضايا أم أنه يفتح الباب بعرض حلول تسهل عملية الإجهاض، خصوصا أمام فتيات لم تكن تعرفن عن وجود مثل هذا الدواء .

من ناحية آخرى، أشار حسن إلى أن مسلسل “الحرباية” تضمن أيضا مشهدا مثيرا للجدل، عندما ذهبت “عسلية”- التى تجسد دورها الفنانة هيفاء وهبي - إلى إحدى الصيدليات لشراء غشاء بكارة صيني لأنها مقدمة على الزواج، متسائلا : ” هل من المفيد والمناسب طرح تلك المشكلة بهذه الطريقة في المسلسل، أم أن عرضها لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا؟” .