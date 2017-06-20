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برلماني: صرف «المعاشات» الجديدة في نهاية يوليو
النائب ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب
النائب ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب

برلماني: صرف «المعاشات» الجديدة في نهاية يوليو

2017-06-20 12:30:15
محيط - خالد الريس

أعلن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن ما تم إقراره في “زيادة المعاشات” أمس سيتم صرفه في أخر شهر يوليو،
وأشار ياسر عمر من خلال لقاءه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى النواب البرلمانيين كانوا يرغبون في زيادة المعاشات أكثر من ما تم إقراره أمس.
وفي سياق أخر، أوضح أن تعديلات قانون “الضريبة على الدخول” تأتي في صالح الموظف حيث يتم اعفاء الشريحة الأولى التي تحصل على راتب أقل من 7200 جنيه شهريا، مؤكدا أنه سيتم إعفاء الضريبة بشكل تدريجي لتصل إلى خصم 5 % للشريحة التي يصل مرتباتها إلى 200 ألف جنيه شهريا.
وذكر أن تعديلات قانون “الضريبة على الدخول” بديل لزيادة الأجور والمرتبات لتجنب الأثر التضخمي، مضيفا أن “معدلات التضخم” بدأت في الانخفاض.
واستبعد أن يكون للعلاوات القادمة أثر تضخمي كبير، موضحا أن نسبة العلاوات ضخمة وتتراوح ما بين 7 إلى 10 %.
وكان الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية قد أعلن عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيه.

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