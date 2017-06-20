التوريث في الفن.. 9 نجوم من 4 عائلات يتنافسون في دراما رمضان2017-06-20 12:22:33
تتواصل ظاهرة انتشار العائلات الفنية في المسلسلات حيث يشاهد الجمهور تسعة نجوم من 4 عائلات فنية يتنافسون في 5 مسلسلات تعرض في رمضان الحالي.
يأتي في المقدمة الزعيم عادل إمام الذي يخوض رمضان بمسلسل ” عفاريت عدلي علام ” وهو من إخراج ابنه رامي إمام ، وتعتمد فكرة العمل بالكامل على الدجل والشعوذة ووجود الجن من خلال شخصية عدلي علام الذى يعمل بدار الكتب، ويكتب المقالات المثيرة بأسماء مستعارة، وهو يعاني في حياته بسبب زوجته “النكدية”، قبل أن تظهر له “عفريتة” ( غادة عادل) تقلب له حياته.
ويطل محمد عادل إمام على جمهوره في رمضان من خلال ” لمعي القط” ، في البطولة المطلقة الأولى له في الدراما التلفزيونية ، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعمل سائق أوتوبيس المدارس الخاصة، وفي احد المرات وأثناء قيام هذا الشاب بإعادة تلاميذ المدرسة إلي منازلهم، يتم خطف الأوتوبيس ويتم طلب فدية كبيرة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
ومثلما حدث في الآونة الأخيرة ، يقدم سمير غانم وابنته دنيا مسلسل “في الـ لالا لاند” ، الذي تدور أحداثه حول عدد من المسافرين المصريين، الذين تتعطّل طائرتهم أثناء سفرهم إلى إحدى الدول الآسيوية، ويعيشون على إحدى الجزر، ويحاولون أن يخرجوا منها بأي شكل، وتعاني شخصية دنيا سمير غانم فيه من “فوبيا” الأماكن المرتفعة وركوب الطائرات.
وكعادته في كل عام ، يستعين النجم يوسف الشريف في مسلسل ” كفر دلهاب” بزوجته إنجي علاء التي تتولى إعداد ملابسه ومكياجه ، وتدور الأحداث في أحد العصور القديمة في أحد الكفور التي تقع في قرية مسحورة تدعى كفر دلهاب ويقوم سكانه بأعمال السحر والشعوذة يصاحبها بعض الأحداث المرعبة والغامضة.
ولا تغيب عائلة العدل عن رمضان حيث تتواجد في مسلسل ” لأعلى سعر” من خلال المؤلف مدحت العدل والمخرج محمد جمال العدل، وتدور أحداث المسلسل حول قصة زواج يبدو ناجحاً، لكنه يمر بتراكمات طفيفة تحوّله إلى صراع شرس يُخرج معه الشر الكامن داخل النفوس البشرية.
ويشارك في بطولة مسلسل “لأعلى سعر”، نيللي كريم، زينة، وأحمد فهمى، وأحمد مجدى، ومحمد حاتم، وسارة سلامة ورحمة، ونبيل الحلفاوي ،وسلوى محمد على.
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