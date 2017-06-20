أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف بعض المساجد بما يخالف مهمة المسجد الدعوية والمجتمعية، وطالب بالحسم في تطبيق القانون ضد المخالفين لتعليمات الوزارة بشأن المساجد وضد كل من يتم تحرير محضر ضده بهذا الصدد حتى نردع من تسول له نفسه أن يتجاوز.

وكشف وزير الأوقاف -في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- عن أن الوزارة ستعلن أوائل شهر يوليو المقبل عن حجم أراضى هيئة الأوقاف التي تم استردادها وقيمتها المالية وخطة الاستفادة منها تنمويا واستثماريا وكذلك الأراضي التي لم يتم استردادها ومواقعها على مستوى الجمهورية.

وأشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به وكالة أنباء الشرق الأوسط باعتبارها تمثل اللسان الرسمي للدولة المصرية ونموذجا للإعلام المتميز وبأدائها المهني الواعي الذي يجمع بين الدقة والمصداقية والسرعة، مثمنا جهود مندوبي ومحرري (أ ش أ) في تغطيته كافة الأحداث في مصر والعالم ومنها الفاعليات الدينية سواء للأزهر الشريف أو الأوقاف أو دار الإفتاء.

كما تقدم وزير الاوقاف بخالص التهنئة للأستاذ علي حسن لتوليه منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، معربا عن تمنياته له ولكل العاملين بالوكالة بالتوفيق لخدمة مصر وشعبها وتفعيل الرسالة الإعلامية الصادقة، مشددا على أهمية الكفاءة والمصداقية في كل الأعمال والتعاون الصادق بين مؤسسات الدولة لخدمة مصالح مصر.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مواصلة هيئة الاوقاف تنفيذ خطتها لاسترداد كامل أراضيها المستولى عليها وتعظيم الاستفادة منها، وأن إدارات الأوقاف في المحافظات تتعاون مع اللجنة الوزارية لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن حملة استرداد أراضي الدولة كانت عامة تشمل كل الجهات المعنية بما فيها الأوقاف بلا تفرقة حيث بذلت الإدارات المحلية والمحافظون جهودا كبيرة لاسترداد تلك الأراضي، وأن الوزارة سلمت المحافظين والاجهزة الرقابية بيانات بكل التعديات على أراضي الوقف ومحاضر إزالتها والتي لم تنفذ.

كما كشف عن برنامج شامل مع هيئة المساحة ووزارة الاتصالات لوضع شفرة إلكترونية كاملة ومفصلة لكل عين من أعيان الوقف بما يضمن عدم الاعتداء عليها مستقبلا .

كما أكد الوزير نجاح الهيئة في حملتها لإزالة بعض التعديات وتعاملها بحكمة مع أصحاب التعديات الذين طلبوا تقنين الأوضاع، وأن الهيئة تدرس حاليا تقنين أوضاعهم وفق الأسعار التي تبحثها الهيئة مع الجهات المعنية ولجان التسعير، وأنه لن يتم إلحاق الضرر بأحد سيقنن وضعه ويعيد للدولة وللوقف حقه الشرعي والقانوني.

وحول جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وإعداد الدعاة، أكد وزير الأوقاف أن من يعمل في الدعوة سيكون من المتميزين وأوائل الخريجين، كاشفا عن أن الوزارة ستدفع بأفضل النماذج وستعلن خلال أيام بدفعة جديدة من اوائل خريجي الكليات الشرعية والعربية من خريجي العام الحالى وإعداد دورات تدريبية لهم لصقل مهاراتهم الدعوية، وأكد أن الوزارة عينت 348 إماما من أوائل خريجي الكليات الشرعية، مشددا على أنه توجد بالفعل فرص عمل للمتميزين.

وأكد أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية لتفعيل جهود تجديد الخطاب الديني، وقال إن الوزارة مسئولة عن مجال الدعوة ورعاية المساجد والائمة وتدريبهم وأعمال الترجمة للمؤلفات الدينية المهمة عبر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالوزارة الذي أصدر مؤخرا أحدث إصدرارته (ضلالات الإرهابيين وتفنيدها) لكبار العلماء وكذلك (مفاهيم يجب أن تصحح) للرد على ما يبثه الإرهابيون من أفكار سامة تشوه الإسلام، بالإضافة إلى إصدار موسوعة القيم الأخلاقية.

وقال وزير الأوقاف إن الوزارة لا تعمل بمفردها لتجديد الخطاب الديني بل هناك تنسيقا كبيرا مع الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومع الكنيسة المصرية بقيادة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومع دار الإفتاء وكذلك مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة.

وأضاف “ننظم مع الشباب ملتقى القيم والمواطنة ومع التربية والتعليم قوافل تعليمية تضم أساتذة وشباب الأئمة لتقديم جرعة تعليمية دينية ثقافية معتدلة للطلاب والطالبات وتقديم تغريدة دينية فى طابور الصباح بالمدارس، بالإضافة لتوزيع آلاف النسخ من مطبوعات الوزارة على طلاب الجامعات.

وردا على سؤال حول استعدادت وزارة الأوقاف بليلة القدر وعيد الفطر قال وزير الأوقاف “نعمل في ذلك على أكثر من جانب.. سواء فيما يتصل بالإعداد للاحتفال بليلة القدر التي سيتم فيها تكريم حفظة القرآن، وتتميز المسابقة هذا العام بجانبين: أننا أضفنا إليها هذا العام بعدا جديدا وهو تفسير القرآن الكريم إلى جانب مسابقة الحفظ كاملا؛ لأن المسالة ليست فقط الحفظ وإنما في فهم القرآن”.

وأشاد بالتقليد الذي تقوم به وكالة أنباء الشرق الأوسط بتنظيم مسابقة سنوية لحفظ القران، موضحا أنه في النهاية لا يستطيع أحد أن يعمل وحده وإنما تتضافر الجهود جميعا لخدمة الأهداف الكبرى سواء دينية أو وطنية، منوها بأن تعدد مسابقات القرآن الكريم تشجع الناس على أداء المزيد وهذا هدفنا الطبيعي.

ونوه جمعة بأن قيمة الجائزة الأولى فى مسابقة الوزارة العالمية لحفظ القران وتفسيره كاملا هذا العام ارتفعت إلى 150 ألف جنيه ما يشكل حافزا للمتسابق وكل من حوله، وقال “تم خلال هذا الشهر الكريم تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ، ويضم نخبة من المتخصصين ورؤساء الجامعة بهدف الاهتمام بالدراسات القرآنية”.

وحول استعدات الأوقاف لصلاة عيد الفطر، أعلن وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف تعمل على إعداد مصليات العيد، لأن الصلاة لا تقام في المساجد أو الزوايا، ومن السنة أن تقام في الخلاء، وتم الاعلان عن 5 آلاف و20 ساحة لأداء صلاة العيد بكل محافظات الجمهورية وتحديد خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل مصلى وموضوع الخطبة منعا لأي استغلال للصلاة من قبل المتطرفين، وأكد أن الوزارة منعت إقامة صلاة العيد في الطرقات.

وحول جهود الوزارة للارتقاء بالفكر الدينى المعتدل خاصة في رمضان، أعلن وزير الأوقاف نجاح تجربة ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين هذا العام بعد توقف دام 6 سنوات حيث التقى 8 وزراء وعدد من المثقفين والعلماء والساسة والاعلامين مع رواد الملتقى لمناقشة كافة القضايا للتصدى للفكر المنحرف.

وتابع الوزير أنه ستتم في 22 يوليو المقبل إعادة تنظيم معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية بعقد دورات تدريبية وثقافية وعلمية للائمة الشباب واستقبال طلاب الدول الاسلامية الوافدين للدراسة بمصر بجامعة الأزهر أو على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالإضافة لتنظيم ملتقى المواطنة في رمضان مع الشباب وضم شخصيات بارزة.