شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلا أنها مازالت عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي، في ظل وفرة المعروض وتدني حجم الطلب نتيجة ارتفاع معدلات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتعافي إنتاج النفط الليبي.

وارتفع سعر برميل الخام الأمريكي 11 سنتا ليبلغ 44.55 دولار، وصعد سعر برميل خام برنت 14 سنتا ليبلغ 47.29 دولار.

ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشهر يونيو الجاري .. ارتفع إنتاج النفط الصخري إلى 9.33 مليون برميل يوميا، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 920 ألف برميل بنهاية 2017.

وتواجه منظمة الأوبك صعوبات في إعادة التوازن لسوق النفط العالمي مع ارتفاع إنتاج ليبيا ونيجريا، عضوتي المنظمة المعفاتين من اتفاق خفض الإنتاج، وكذلك ارتفاع معدلات إنتاج النفط الصخري وزيادة منصات الحفر في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قد ذكرت أنها تستهدف إنتاج مليون برميل يوميا في شهر يوليو المقبل، وذلك عقب الوصول إلى حل لنزاعها مع شركة فنترسهال الألمانية والذي أدى لتوقف إنتاج 160 ألف برميل يوميا.

وقد أسفر تمديد منظمة الأوبك لاتفاق خفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة في ظل سعي منتجي النفط لتحقيق مكاسب في الأسواق التي لطالما سيطرت عليها الأوبك، إلا أن ضعف الطلب أدى إلى وفرة في المعروض وهبوط مستمر في الأسعار.