تسعى محافظة الأقصر لاستكمال المنظومة التعليمية عبر زيادة عدد الكليات حيث يجري التنسيق مع جامعة جنوب الوادي لإنشاء كلية جديدة للهندسة بمحافظة الأقصر تنضم الي الكليات السابقة التي تم افتتاحها بداية العام الدراسي الماضي ” الآثار والألسن والحاسبات ونظم المعلومات”، بالإضافة إلى الكليات الأخرى التي سبق إنشائها منذ فترة طويلة وهي كليات السياحة والفنادق والفنون الجميلة ليصبح عدد الكليات التي انتظمت الدراسة بها بمحافظة الأقصر 5 كليات بالإضافة إلى كلية الطب التي تم اختيار موقعها بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، ويجري الإعداد لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل، وكذلك كلية الهندسة التي يجري دراسة موقعها تمهيدا لبدء الدراسة بها، ليصبح إجمالي عدد الكليات بعد دخول كليتي الطب والهندسة الخدمة 7 كليات.

أعلن محافظ الأقصر محمد بدر عن إجراء دراسات لعدد من المواقع لبحث إقامة كلية للهندسة بالأقصر، وذلك في اطار استكمال خطوات انشاء جامعة الاقصر مسستقبلا التي ستكون منارة تعليمية وصرح تعليمي مميز في المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من المواقع المقترحة لإقامة كلية الهندسة، حيث تجول المحافظ برفقة رئيس مدينة طيبة المهندس أشرف فتحي ووكيل وزارة الإسكان محسن مصطفي في مدينة طيبة وقام بزيارة بعض المنشأت الحديثة التي تصلح لاقامة مؤسسات تعليمية.

ووجه المحافظ بضرورة استغلال المنشآت الجديدة التي تم بناؤها في مدينة طيبة للاستفادة بها في إقامة صروح تعليمية أو طبية أو مشروعات خدمية لخدمة المواطنين.

وبحث المحافظ مع رئيس مدينة طيبة عدد من المشروعات الهامة التي يجري التنسيق لافتتاحها قريبا والتي منها أكبر مركز شباب بمدينة طيبة يضم حمام سباحة وملاعب تنس وسلة وكرة قدم وساحات انتظار وصالات رياضية وتم اعداده وتجهيزه علي احدث الطرز ومده بكافة الوسائل والالعاب الرياضية حيث اشاد المحافظ بمستوي المركز وشدد علي سرعة الانتهاء من الاعمال المتبقية منه تمهيدا لافتتاحه قريبا ليكون متنفسا حيويا لأهالي الاقصر ومدينة طيبة .

كما تفقد المحافظ مبنى الوحدة الصحية بمنطقة الإسكان الاجتماعي، والتي تقع على مساحة 480 فدان وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، حيث وجه بسرعة تجهيزها ومدها بالأطباء لبدء العمل بها وتقديم خدمات الطبية لأهالي مدينة طيبة.

واستكمل محافظ الأقصر جولته خلال نهار رمضان داخل مدينة طيبة، حيث تفقد منطقة السوق والمنطقة الاستثمارية وعددا من المنشآت التعليمية والطبية، كما تفقد مبنى جهاز مدينة طيبة ووجه باستغلال مركز المؤتمرات بمبنى الجهاز في إقامة فاعليات وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمقومات التي تتمتع بها مدينة طيبة والتجهيزات المتميزة للمباني والمنشآت.