سموحة بالزى الأبيض أمام هلال السودان في الكونفدرالية2017-06-20 12:26:28
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة استعداداته على ملعب قلعة شيكان لمواجهة مضيفه هلال الأبيض السوداني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
وشهد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة حضور ممثلين عن الفريقين وطاقم التحكيم الايفواري بقيادة ابو كوليبالي، وماريوس تان، مساعد أول، وكوبينان اديومان مساعد ثاني، وتانجابا كامبو حكم رابع، لوليسجد اسفاو مراقب من اثيوبيا، منسق عام المباراة محمد جيرمدة من ليبيا.
واتفق الفريقان خلال الاجتماع على أن يرتدى فريق سموحة القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما يرتدي الهلال الأبيض الزى الأزرق.
وحضر الاجتماع ممثلا عن فريق سموحة عاطف حنفي مدير الكرة ورئيس البعثة وعمرو إسماعيل مدير شئون اللاعبين.
ويسعى مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة لتحقيق نتيجة إيجابية والوصول للنقطة السابعة التى تضعه فى صدارة المجموعة وتقربه من الوصول إلى الدور ربع النهائي.
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