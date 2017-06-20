أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “جالوب” للأبحاث أن نسبة 70% من الأمريكيين لديهم “جانب كبير” و”كم معقول” من الثقة في الحكومة الأمريكية لحماية مواطنيها من أعمال الإرهاب في المستقبل.

وذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه بحسب تحليل الاستطلاع فإن “هذا يعكس تعافي الثقة عن المرة السابقة التي تم فيها طرح هذا السؤال مباشرة عقب حادث إطلاق النار في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا عندما قتل 14 شخصا، ووفقا للتحليل فإن مقياس الثقة انخفض إلى نسبة 55% في 2015 في أعقاب ذلك الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 7 إلى 11 يونيو الجاري يعد أول قياس من جانب المعهد لثقة الأمريكيين في حماية الحكومة الفيدرالية لمواطنيها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه.

ونوهت الصحيفة إلى أن الثقة في حماية الحكومة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش كانت تتراوح ما بين 73% إلى 82% في الاستطلاعات التي أجريت عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.