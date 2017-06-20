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استقرار أسعار الدولار عند 17.95 جنيها للشراء 8.05 للبيع
الدولار

استقرار أسعار الدولار عند 17.95 جنيها للشراء 8.05 للبيع

2017-06-20 12:01:12
أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي (الأهلي ومصر) 95ر17 جنيه للشراء و05ر18 جنيه للبيع.
وفي بنوك (التجاري الدولي والإسكندرية والبركة والأهلي اليوناني) سجل سعر الدولار05ر18 جنيه للشراء و 15ر18 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي وبنك القاهرة بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها وللبيع 10ر18 جنيه.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار 08ر18 جنيه للشراء و17ر18 جنيه للبيع.

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