استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع استقرارها في الأسواق العالمية مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار وسندات الخزانة الأمريكية من جهة وتضارب تصريحات مسئولي البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن معدل رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس ادارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إن أسعار الذهب استقرت ليسجل عيار(21) 636 جنيها، وسجل عيار(18) 15ر545 جنيه، وعيار(24) سجل 85ر726 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 5088 جنيها.

عالميا،سجلت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس ارتفاعا هامشيا بنسبة 01ر0 % لتبلغ 87ر1246 دولار للأوقية.

وواصل الدولار وسندات الخزانة الأمريكية الارتفاع خلال ساعات الليل بدعم من تصريحات رئيس البنك الفيدرالي في نيويورك ويليام دودلي التي أشار فيها إلى ضرورة رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، في المقابل، صرح رئيس البنك الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز بأن البنك “يجب أن يتحرك ببطء” فيما يتعلق برفع سعر الفائدة نظرا لضعف معدل التضخم في الولايات المتحدة.