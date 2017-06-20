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ضبط موظف بشركة استثمار لاستيلائة على 12 مليون جنيه من مواطنين بإمبابة
متهم مجرم كلبشات لص قاتل

ضبط موظف بشركة استثمار لاستيلائة على 12 مليون جنيه من مواطنين بإمبابة

2017-06-20 12:09:38
وكالات

نجحت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة في إلقاء القبض على موظف بشركة استثمار استولى علي 12 مليون جنيه من عدد من المواطنين بحجة توظيفها مقابل أرباح لهم.

تلقي اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بإبلاغ اشرف . ع 49 سنة صاحب مقهي وخالد . م 33 سنة مشرف أمن و9 مواطنين آخرين بتضررهم من عبد الله . ن لقيامه بالاستيلاء منهم علي مبالغ متفاوتة بلغت حوالي 12 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والأغذية والمشروبات نظير تحصلهم علي أرباح شهرية وقام بالانتظام في الأرباح لمدة من الوقت ثم انقطع عن سدادها أو رد رأس المال وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت تحريات برئاسة العقيد ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة عن صحة البلاغ.

وأفادت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث عن أن المتهم يدعي عبد الله . ن . ع 55 سنة موظف بشركة خاصة للاستثمار مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة فتم إعداد الأكمنة اللازمة والتي تمكن إحداها من ضبطه اثناء تردده علي كافيه بامبابة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .
تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق .

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