أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 439.8 مليون دولار فى مايو من 427.9 مليون فى أبريل.

وبلغت إيرادات القناة 436.5 مليون دولار فى مايو 2016.

وتختصر قناة السويس التى يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما فى المتوسط.

وفى عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 % إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار فى 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.