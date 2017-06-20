أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أنه سيتم تحويل مستشفى هرمل بدار السلام إلى مركز رئيسى بالقاهرة لعلاج الأورام مجانًا.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى تصريحات له على هامش تفقد الخدمات الطبية بمستشفى دار السلام هرمل أن علاج الأورام يكلف الدولة 800 مليون.

ووجه وزير الصحة لمدير مستشفى توجيها بضرورة أن يتمتع المريض بخدمة فندقية 5 نجوم مضيفًا ضرورة رفع كفاءة المستشفى وإعادة تغيير الدهانات والأساس.

وأوضح أنه سيتم التعاون مع شركة نظافة تابعة للقوات المسلحة للحفاظ على المبنى لافتًا إلى أنه سيتم استقدام فريق من معهد ناصر لتدريب التمريض والأطباء.