أعلن السفير الياباني لدى روسيا تويوهيسا كودزوكي أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيترأس وفد بلاده إلى المنتدى الاقتصادي الشرقي الثالث الذي سيعقد في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا في يومي 6 و7 من سبتمبر المقبل.

وقال السفير الياباني في لقاء مع مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الثلاثاء، ” إن طوكيو تنوي زيادة مشاركة الوفد الياباني الرسمي في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام”.

وذكر بيان لصندوق “روس كونجرس” الروسي القائم على تنظيم المنتدى أن روسيا واليابان تقومان بتنشيط التعاون في إطار مختلف الفعاليات الدولية في العامين الحالي والمقبل، بما في ذلك منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي في عام 2018.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يعقد سنويا وفقا لمرسوم الرئيس فلاديمير بوتين للعام 2015، بهدف توسيع التعاون الدولي في تنمية الشرق الأقصى الروسي ومنطقة آسيا والمحيط الهادىء عموما.