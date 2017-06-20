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مصادر: الرئيس دعا كافة شرائح المجتمع لإفطار "الأسرة المصرية " اليوم
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مصادر: الرئيس دعا كافة شرائح المجتمع لإفطار "الأسرة المصرية " اليوم

2017-06-20 11:47:57

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يعقد بالقاهرة، وهو التقليد الذي أطلقه الرئيس السيسي منذ أن تولى رئاسة الجمهورية، وذلك للعام الثالث علي التوالى، حيث يشارك في إفطار الأسرة المصرية، سنويا،  كافة شرائح وممثلي المجتمع المصري.

وقالت مصادر رئاسية، إن المشاركين في حفل الإفطار اليوم يمثلون المجتمع المصري، من طلبة الجامعات ومجموعة من الباحثين العلميين والرياضيين والمثقفين وشيوخ وعواقب سيناء ومطروح والنوبة، وممثلي العمال والفلاحين.

وأكدت المصادر أن الرئيس وجه الدعوة كذلك لرؤساء النقابات المهنية ورؤساء الجامعات ورؤساء الأحزاب ومجموعة من نواب البرلمان.

وأشارت المصادر إلي أن الرئيس السيسي حرص علي دعوة عدد كبير من أسر شهداء أبطال الحرب علي الإرهاب من رجال القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلي حضور مجموعة من طلبة الكليات العسكرية، كما سيشارك في الإفطار ممثلون لذوي الاحتياجات الخاصة.

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