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ماليزيا تدين حادث الدهس في لندن
حادث دهس قرب مسجد شمال لندن

ماليزيا تدين حادث الدهس في لندن

2017-06-20 11:37:53
أ ش أ

أدانت ماليزيا بشدة حادث الدهس الذي وقع بالقرب من مسجد بمنطقة فينسبرى بارك في شمال لندن، أمس الاثنين، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من المسلمين.

وأفادت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان لها اليوم، بأن ماليزيا وصفت الحادث بأنه مقلق للغاية وهي عملية استهدفت فيما يبدو المسلمين على وجه الخصوص خلال شهر رمضان المبارك.

وأعربت ماليزيا، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية “برناما” عن تعازيها لأسر ضحايا الحادث، وأملها في إحالة المسؤولين عن الحادث إلى العدالة فورا.

وأوضحت أنه لا يوجد بين المصابين أي ماليزيين..مشيرة إلى أن المفوضية العليا الماليزية في لندن تراقب الوضع وتظل على اتصال وثيق مع السلطات المحلية للحصول على أحدث المعلومات بشأن الوضع.

ووجهت الخارجية الماليزية إرشادات إلى الماليزيين الذين يعيشون بالقرب من المنطقة المتضررة دعتهم خلالها إلى توخي الحذر واليقظة والالتزام بإرشادات السلطات المحلية.

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