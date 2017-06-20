أكد المهندس محمد عبد الرحيم مدير الشركة التي يعمل بها “حسام” ضحية لعبة بأحد الملاهي بنادي المهندسين، أن الضحية قد تم نقله من مستشفى “الكاتب” إلى مستشفى “المعلمين” لارتفاع تكايف المستشفى الأولى، مشيرا إلى أنه تم وضعه بقسم الرعاية المركزة.

وأوضح عبد الرحيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن “حسام” قد فاق من الغيبوبة وبدأ التحدث ولكنه يحتاج للعلاج من “شرخ في الجمجمة وفقرات العمود الفقري”.

وانتقد تصريحات أحد قيادات النادي التي بها الملاهي بعد أن قال “أن الضحية قد ضغطت على زر فك حاجز الأمان”، وقال أن راكب اللعبة لن يستطيع فك حاجز اللعبة.

وكان بعض رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لشخص يسقط من أعلى لعبة بأحد الملاهي العاب الأطفال.