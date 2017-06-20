 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 12:40 مساءً
روابط سريعة
الرئيس السيسي يهنئ كرواتيا وفرسان مالطة بالعيد القومي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ كرواتيا وفرسان مالطة بالعيد القومي

2017-06-20 11:34:12
محيط: أ. ش. أ

أوفد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أمين رئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة جمهورية كرواتيا بالقاهرة للتهنئة بمناسبة العيد القومي، كما أوفده إلى سفارة فرسان مالطة للتهنئة بمناسبة العيد القومي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3