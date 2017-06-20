غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء ، الشيخ محمد بن زايد الـ نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلي للقوات المسلحة الإماراتية، بعد زيارة للبلاد التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهدت المباحثات مناقشات بين الرئيس السيسى، وولى عهد أبو ظبى ، حول الحلول السياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمى وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها، إضافة إلى مواجهة الدول التى تمول التنظيمات الإرهابية .

كان الجانبان أكدا فى لقاءات سابقة، على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة فى أقرب وقتٍ ممكن، بما يساهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية .