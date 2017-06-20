قضت محكمة جزائرية أمس بمعاقبة شخص بتهمة “تعريض حياة طفل للخطر”، بعد أن قام بتصوير “أبن خاله” الطفل الرضيع وهو “معلقه” من شرفه منزله الذي يقع بالدور الـ12 بأحد العقارات ونشر الصورة على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار برنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن المحكمة قضت بحبس الشاب المتهم لمدة 3 سنوات.

وأوضح البرنامج، أن المتهم قد ألتقط هذه الصورة لهوسه بنشر صور طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.