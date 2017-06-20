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المتحدث العسكري: القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناء
المتحدث العسكري الجديد العقيد تامر محمد محمود الرفاعي‎

المتحدث العسكري: القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناء

2017-06-20 11:08:19
أ ش أ

أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة قيام القوات الجوية باستهداف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناء.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية .

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