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المتحدث العسكري: القبض على 3 تكفيريين وسط سيناء
المتحدث العسكري الجديد العقيد تامر محمد محمود الرفاعي‎

المتحدث العسكري: القبض على 3 تكفيريين وسط سيناء

2017-06-20 10:57:53
أ ش أ

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من القبض على 3 أفراد تكفيريين بوسط سيناء.

وقال المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة – فى بيان – اليوم “الثلاثاء” إن القوات تمكنت أيضا من ضبط 3 عربات تحتوى على كمية من المواد المشتبه بها فى تصنيع العبوات الناسفة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى بمدينة السويس.

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