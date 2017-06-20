أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، ومقره لندن ، بتجدد الاشتباكات بين قوات النظام وبين قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) في ريف حلب الشمالي.

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن قوات سوريا الديمقراطية قصفت بالمدفعية عدة مواقع للنظام السوري في مدينة “مارع” ما أدى الى سقوط عدد من الضحايا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ذكرت أمس الاثنين أنها تحتفظ بحق الرد والدفاع عن نفسها للرد على هجمات قوات الجيش السوري بمدينة الرقة.