أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق إلى الجزائر أن الفريق أتم استعدادته ويخوض تدريباته بشكل جيد وذلك قبيل لقائه و”اتحاد العاصمة” الجزائري في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي المقرر غدا الأربعاء ، مشددا على أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة.

وقال إبراهيم - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الثلاثاء - إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتابع البعثة لحظة بلحظة عبر اتصالات يجريها بشكل منتظم ودائم للاطمئنان على الفريق والبعثة والسؤال الدائم عن أحوال اللاعبين ، مؤكدا أن رئيس النادي ومجلس الإدارة قدما الدعم التام والكامل إلى اللاعبين.

وشدد على أن الزمالك فريق كبير وفريق بطولات ولديه لاعبين كلهم نجوم ويتمتعون بالخبرة الكبيرة ومجلس إدارة قوي ومحترم يقدم الدعم اللازم للفريق ، واصفا جمهور الزمالك بـ”العظيم” الذي ينتظر من فريقه تحقيق الفوز.

وأضاف :”نأمل أن يتم الرد إيجابا على الطلب الذي تقدم به النادي للجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من أجل تأجيل انطلاق مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة ساعة لتكون الحادية عشرة مساء بدلا من العاشرة”، مشيرا إلى أن موعد المباراة يتعارض مع الإفطار مما يؤثر على اللاعبين ويضغط الفريق لوجود أقل من ساعتين بين الإفطار وموعد المباراة.

وأشاد نائب رئيس نادي الزمالك رئيس البعثة بالسفير المصري بالجزائر عمر أبوعيش الذي كان في استقبال بعثة النادي فور وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر وسؤاله الدائم ومتابعته المستمرة للبعثة.

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار هواري بومدين الدولي أمس الأول الأحد استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة غدا الأربعاء على أرض ملعب استاد 5 يوليو، ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 5 نقاط، في حين يحتل اتحاد العاصمة المركز الثاني برصيد 4 نقاط.‎

وكان السفير عمر أبو عيش قد أعد مأدبة إفطار على شرف بعثة نادي الزمالك، أول أمس الأحد، الأمر الذى ثمنه أعضاء البعثة، فيما منح مسئولو النادي درع وتيشيرت الفريق إلى السفير أبو عيش، بعد تناول الإفطار في منزله.

وجاء وصول البعثة الأحد بعدما قرر الجهاز الفني السفر قبل موعد المباراة بـ3 أيام حيث اعتاد الفريق الأبيض السفر مبكرا في المباريات الأفريقية للتعود على الأجواء بعيدا عن القاهرة، فيما قرر مجلس الزمالك تكليف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي برئاسة البعثة البيضاء في الجزائر.