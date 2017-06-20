اعتقلت الشرطة المغربية، مساء الأثنين، عددا من المحتجين فى معقل الحركات الاحتجاجية بالريف المغربى، إثر مظاهرات بدأت منذ أكثر من سبعة أشهر فى شمال المغرب.

وتشهد الحسيمة منذ سبعة أشهر حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف الذى يعتبر المحتجون أنه “مهمش”، و قضت محكمة فى المدينة الاربعاء بسجن 25 متهما لمدة 18 شهرا مع النفاذ على خلفية مشاركتهم فى الاحتجاجات الشعبية.

وقامت الشرطة منذ 26 مايو باعتقال اكثر من مئة شخص من قادة هذا الحراك ابرزهم زعيمه ناصر الزفزافي، وقد مثل منهم نحو 86 شخصا امام القضاء سجن 30 منهم بعد اتهامهم ب”بالمس بالامن الداخلي”.

وتشهد مدينة الحسيمة ومدينة امزورن المجاورة تحركات شبه يومية فى الشارع بدأت تركز حاليا على المطالبة ب”اطلاق سراح السجناء”.