قالت إيفت شولتا سفيرة لاتفيا بالقاهرة، إن بلادها تولي اهتماما كبيرا بدعم التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي، مشيرة إلي أنه تم بحث هذا الموضوع مؤخرا خلال زيارة مساعد وزير الخارجية إيهاب نصر لريجا، موضحة أن الطلاب المصريين يفضلون استكمال دراستهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطب والطيران وإدارة الأعمال في جامعات لاتفيا.

وأضافت السفيرة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن كلا الجانبين بحثا تفعيل برامج المنح الدراسية، التي تمولها الحكومتان، بهدف السماح للطلاب المصريين واللاتفيين، للدراسة في كلا البلدين، فضلا عن إمكانية زيادة المشاركة في مشروعات الأبحاث العلمية المشتركة والمشروع الأوروبي.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تقدمت مؤخرا بمسودة مذكرة للتفاهم لنظيرتها اللاتفية، فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بالدبلومة، ونقل نقط الائتمان بهدف توفير دعم مباشر لفرص الطلاب، في برامج التبادل وتوثيق التعاون بين الجامعات، مؤكدة زيادة عدد الدراسين المصريين عاما بعد عام في لاتفيا، حيث يوجد حاليا 43 طالبا مصريا، بالمقارنة بـ 24 طالبا في العالم الدراسي السابق.