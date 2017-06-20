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رئيس امتحانات الثانوية العامة: حددنا هوية من نشر سؤالا من امتحان الدينامكا
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم

رئيس امتحانات الثانوية العامة: حددنا هوية من نشر سؤالا من امتحان الدينامكا

2017-06-20 10:44:39
وكالات

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه تم تحديد هوية طالب قام بنشر سؤال من امتحان مادة الديناميكا وأتاحه على مواقع التواصل الاجتماعي .
وقال فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن لجنة مكافحة الغش الاليكتروني بغرفة العمليات المركزية قامت برصد نشر سؤال من امتحان الديناميكا عقب الساعة التاسعة صباحا ، وعلى الفور تم الوصول إلى الطالب والتعامل معه بمعرفة العضو القانوني باللجنة التى يؤدي الامتحان بها والتحفظ على الهاتف المحمول الذي استخدمه فى ذلك.

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