أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه تم تحديد هوية طالب قام بنشر سؤال من امتحان مادة الديناميكا وأتاحه على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن لجنة مكافحة الغش الاليكتروني بغرفة العمليات المركزية قامت برصد نشر سؤال من امتحان الديناميكا عقب الساعة التاسعة صباحا ، وعلى الفور تم الوصول إلى الطالب والتعامل معه بمعرفة العضو القانوني باللجنة التى يؤدي الامتحان بها والتحفظ على الهاتف المحمول الذي استخدمه فى ذلك.