أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه لم يحدث أي تسريب لامتحان مادة الديناميكا اليوم وأن كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة ، شأنه شأن ما يفعله ما وصفهم بالمفلسين قبل كل امتحان.

وقال “وعدنا أنفسنا وأولياء الأمور وطلابنا وكل غيور على مقدرات هذا البلد بأن ننهي هزل صفحات الغش الاليكتروني ، واصلنا الليل بالنهار وشاركتنا جهات ووزارات عدة ، فأوفينا بوعدنا واستطعنا منع التسريب نهائيا والحفاظ على جهد ابنائنا طلاب الثانوية العامة وتحقيق تكافؤ الفرص، كما استطعنا الوصول إلى أي طالب قام بنشر أي جزء من ورقة الامتحان على مواقع التواصل ، وكل ذلك أى شخص تجاوز فى حق العملية الامتحانية”.