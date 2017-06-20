 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 11:05 صباحاً
روابط سريعة
رئيس امتحانات الثانوية العامة: نعمل لحماية جهد أبنائنا طلاب الثانوية العامة
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

رئيس امتحانات الثانوية العامة: نعمل لحماية جهد أبنائنا طلاب الثانوية العامة

2017-06-20 10:34:23
أ ش أ

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه لم يحدث أي تسريب لامتحان مادة الديناميكا اليوم وأن كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة ، شأنه شأن ما يفعله ما وصفهم بالمفلسين قبل كل امتحان.
وقال “وعدنا أنفسنا وأولياء الأمور وطلابنا وكل غيور على مقدرات هذا البلد بأن ننهي هزل صفحات الغش الاليكتروني ، واصلنا الليل بالنهار وشاركتنا جهات ووزارات عدة ، فأوفينا بوعدنا واستطعنا منع التسريب نهائيا والحفاظ على جهد ابنائنا طلاب الثانوية العامة وتحقيق تكافؤ الفرص، كما استطعنا الوصول إلى أي طالب قام بنشر أي جزء من ورقة الامتحان على مواقع التواصل ، وكل ذلك أى شخص تجاوز فى حق العملية الامتحانية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3