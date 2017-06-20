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ألمانيا تطالب بمزيد من الدعم للتعامل مع أزمة اللاجئين
زيجمار جابربيل

ألمانيا تطالب بمزيد من الدعم للتعامل مع أزمة اللاجئين

2017-06-20 10:34:49
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طالب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، اليوم الثلاثاء، بمزيد من الدعم الدولي في التعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، في تعليقات تتزامن مع اليوم العالمي للاجئين.

وقال جابريل: إن ألمانيا “لا تستطيع مواجهة هذه التحديات بمفردها، نحن بحاجة إلى جهود دولية مشتركة وتوزيع أكثر عدلًا للمسئولية، من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم ومنع حدوث أزمات لاجئين طويلة الأمد في المقام الأول”.

وأضاف أن الجهود الألمانية تنصب على حماية اللاجئين في بلدانهم، وأضاف أنه في سوريا على سبيل المثال، عززت برلين ميزانيتها ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية الخارجية بمقدار 10 أضعاف خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأضاف أن هذا الأمر جعل من برلين التي أنفقت 1.3 مليار يورو على المساعدات العام الماضي، واحدة من أكثر الدول سخاء من حيث الإنفاق الإنساني.

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