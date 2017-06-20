أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم وتشغيل 51 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى، في 18 محافظة، تم الانتهاء من تنفيذها فى الأشهر الأربعة الأخيرة، وبعضها ينتهى فى غضون أشهر قليلة مقبلة، بتكلفة استثمارية 6 مليارات و139 مليون جنيه.

وقال الوزير: إنه تم الانتهاء من تنفيذ وبدء تجارب التشغيل لـ 26 مشروعا لمياه الشرب باستثمارات بلغت 3 مليارات و47 مليون جنيه، و25 مشروعا للصرف الصحى، باستثمارات بلغت 3 مليارات و92 مليون جنيه، في الاسكندرية، والاسماعيلية، والسويس وجنوب سيناء ، و 8 محافظات بالصعيد، و 6 محافظات في الدلتا .

وحول مشروعات مياه الشرب التى تم الانتهاء منها منذ شهر يناير الماضي وحتى يونيو الحالى، أوضح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من 3 محطات بمحافظة الدقهلية، وجار تجارب التشغيل لها، وهي محطة منية النصر بطاقة 51 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة اجمالية 320 مليون جنيه، وخط مياه ليسا الجمالية، بتكلفة 11 مليون جنيه، ومحطة ميت غمر بتكلفة 400 مليون جنيه، و5 محطات في محافظة الشرقية، وهي محطة فاقوس بتكلفة 356 مليون جنيه، وتوسعات ههيا بتكلفة 300 مليون جنيه، ومحطة مياه مشتول السوق بطاقة 68 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 232 مليون جنيه، ونقل مأخذ محطة مياه شطورة بتكلفة 32 مليون جنيه، ومحطة تلراك بتكلفة 54 مليون جنيه، إضافة إلى المأخذ الجديد لمحطة مياه بسيون بمحافظة الغربية بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأوضح اللواء سيد العشري أنه بالنسبة لمحافظة البحيرة، فقد تم الانتهاء من 3 مشروعات هي الخط الناقل قطر 1000 مم بطول 11.5 كم من مياه النوبارية حتى حوش عيسى، بتكلفة 40 مليون جنيه، ومحطة مياه المحمودية بتكلفة 230 مليون جنيه، والخزان الأرضي بوادي النطرون سعة 11 ألف متر مكعب بتكلفة 25 مليون جنيه، بجانب مشروعين في محافظة الاسماعيلية، وهى تغذية وادي الملاك بالتل الكبير بتكلفة 10 ملايين جنيه، وشبكة تغذية منطقة السماكين بتكلفة 14 مليون جنيه، وهناك مشروعات في محافظة بني سويف تم الانتهاء منها، هى، محطة ميانة بتكلفة 50 مليون جنيه، ومحطتا تنقية بالوسطى مدمجة داخل حاوية ( ميدوم وصفط ميدوم) بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأضاف : تم الانتهاء من محطتين في محافظة المنيا، وهما محطة ابشادات بتكلفة 105 ملايين جنيه، ومحطة بني عامر، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومثلهما في محافظة أسيوط وهما محطة ديروط بتكلفة 350 مليون جنيه، ومحطة الوليدية بتكلفة 286 مليون جنيه، ومشروع تغذية 4 وحدات حديد ومنجنيز بقرى أم دومة والمدمر والشيخ زين الدين وبنجا بمحافظة سوهاج بتكلفة 85 مليون جنيه، ومحطة مياه الحراجية بمحافظة قنا بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من مشروعين بالمنوفية هما 4 وحدات حديد ومنجنيز معدني في ساقية أبوشعرة وأبوسنيطة والكوم الاحمر وشبرا بلولة، و3 وحدات حديد ومنجنيز خرساني لقرى سندون والراهب وصنسفط ، بجانب الانتهاء من 5 آبار مياه جوفية بجنوب سيناء بمدينة الطور في جنوب سيناء بتكلفة 8 ملايين جنيه، وبدء تجارب تشغيل محطة جبل شيشة بمحافظة أسوان.



وأكد اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروعات الصرف الصحى التى تم الانتهاء منها، وجار تجارب التشغيل لها، هى محطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية بتكلفة 270 مليون جنيه، وتوسعات محطتى قلين والرياض بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة 7.5 مليون جنيه لكل منهما، و4 محطات فى محافظة الغربية هى توسعات محطة المحلة الكبرى ( الصناعى ) بتكلفة 700 مليون جنيه، وصناديد بتكلفة 52 مليون جنيه، والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر يوليو المقبل، ومحطة الشهيدي بتكلفة 45 مليون جنيه، وجاري تجارب التشغيل، وتوسعات محطة معالجة نهطاي، بتكلفة 40 مليون جنيه، إضافة إلى توسعات محطة قويسنا بتكلفة 70 مليون جنيه، وجار تجارب التشغيل بها، وتوسعات محطة كفر الدوار بالبحيرة، بتكلفة 492 مليون جنيه، وسيتم الإنتهاء من اعادة التأهيل والتوسعات خلال شهر سبتمبر المقبل، ومحطة صرف صحي الإسماعيلية الجديدة، بمحافظة الاسماعيلية بتكلفة 225 مليون جنيه، وتطوير محطة الرفع الرئيسية بعتاقة في محافظة السويس بتكلفة 15 مليون والتى من المقرر أن تنتهي في اكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء ايضا من 4 محطات وجار تجارب التشغيل لها في محافظة الفيوم، وهي توسعات محطة العجمين واطسا وتطون وطامية، بتكلفة اجمالية 30مليون جنيه، فضلا عن توسعات محطة سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتوسعات محطة العدوة بمحافظة المنيا، بتكلفة 35 مليون جنيه ، ومحطة صدفا والغنايم بمحافظة اسيوط بتكلفة 245 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منهما خلال شهر يوليو المقبل، ومحطة المنشاة بمحافظة سوهاج بتكلفة 250 مليون جنيه، وتنتهى في مارس 2018، علاوة على محطة معالجة الطود الجديدة بمحافظة الاقصر بتكلفة 57.5 مليون جنيه، موضحا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ محطة أبوسمبل السياحي بمحافظة اسوان بتكلفة 150 مليون جنيه، خلال شهر يوليو المقبل، بينما تم الانتهاء من توصيل المرافق للإسكان القومي والاجتماعي بمنطقة الصداقة بالمحافظة بتكلفة 63 مليون جنيه.

وقال اللواء سيد العشري إنه بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، فقد تم انهاء محطة مجمع الثلاثيني، بتكلفة 110 مليارات جنيه، و4 محطات معالجة بقرى أبيس بتكلفة اجمالية 120 مليون جنيه، وجار الانتهاء من محطتين اخريين، علاوة على توسعات محطة رفع السيوف بسيدي بشر وخطوط بديلة لمحطة الرأس السوداء بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث سيتم الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر المقبل.