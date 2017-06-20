بتكلفة 6.1 مليار جنيه
الإسكان: بدء تسليم وتشغيل 51 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بـ18 محافظة2017-06-20 10:59:43
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم وتشغيل 51 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى، في 18 محافظة، تم الانتهاء من تنفيذها فى الأشهر الأربعة الأخيرة، وبعضها ينتهى فى غضون أشهر قليلة مقبلة، بتكلفة استثمارية 6 مليارات و139 مليون جنيه.
وقال الوزير: إنه تم الانتهاء من تنفيذ وبدء تجارب التشغيل لـ 26 مشروعا لمياه الشرب باستثمارات بلغت 3 مليارات و47 مليون جنيه، و25 مشروعا للصرف الصحى، باستثمارات بلغت 3 مليارات و92 مليون جنيه، في الاسكندرية، والاسماعيلية، والسويس وجنوب سيناء ، و 8 محافظات بالصعيد، و 6 محافظات في الدلتا .
وحول مشروعات مياه الشرب التى تم الانتهاء منها منذ شهر يناير الماضي وحتى يونيو الحالى، أوضح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من 3 محطات بمحافظة الدقهلية، وجار تجارب التشغيل لها، وهي محطة منية النصر بطاقة 51 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة اجمالية 320 مليون جنيه، وخط مياه ليسا الجمالية، بتكلفة 11 مليون جنيه، ومحطة ميت غمر بتكلفة 400 مليون جنيه، و5 محطات في محافظة الشرقية، وهي محطة فاقوس بتكلفة 356 مليون جنيه، وتوسعات ههيا بتكلفة 300 مليون جنيه، ومحطة مياه مشتول السوق بطاقة 68 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 232 مليون جنيه، ونقل مأخذ محطة مياه شطورة بتكلفة 32 مليون جنيه، ومحطة تلراك بتكلفة 54 مليون جنيه، إضافة إلى المأخذ الجديد لمحطة مياه بسيون بمحافظة الغربية بتكلفة 15 مليون جنيه.
وأوضح اللواء سيد العشري أنه بالنسبة لمحافظة البحيرة، فقد تم الانتهاء من 3 مشروعات هي الخط الناقل قطر 1000 مم بطول 11.5 كم من مياه النوبارية حتى حوش عيسى، بتكلفة 40 مليون جنيه، ومحطة مياه المحمودية بتكلفة 230 مليون جنيه، والخزان الأرضي بوادي النطرون سعة 11 ألف متر مكعب بتكلفة 25 مليون جنيه، بجانب مشروعين في محافظة الاسماعيلية، وهى تغذية وادي الملاك بالتل الكبير بتكلفة 10 ملايين جنيه، وشبكة تغذية منطقة السماكين بتكلفة 14 مليون جنيه، وهناك مشروعات في محافظة بني سويف تم الانتهاء منها، هى، محطة ميانة بتكلفة 50 مليون جنيه، ومحطتا تنقية بالوسطى مدمجة داخل حاوية ( ميدوم وصفط ميدوم) بتكلفة 15 مليون جنيه.
وأضاف : تم الانتهاء من محطتين في محافظة المنيا، وهما محطة ابشادات بتكلفة 105 ملايين جنيه، ومحطة بني عامر، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومثلهما في محافظة أسيوط وهما محطة ديروط بتكلفة 350 مليون جنيه، ومحطة الوليدية بتكلفة 286 مليون جنيه، ومشروع تغذية 4 وحدات حديد ومنجنيز بقرى أم دومة والمدمر والشيخ زين الدين وبنجا بمحافظة سوهاج بتكلفة 85 مليون جنيه، ومحطة مياه الحراجية بمحافظة قنا بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من مشروعين بالمنوفية هما 4 وحدات حديد ومنجنيز معدني في ساقية أبوشعرة وأبوسنيطة والكوم الاحمر وشبرا بلولة، و3 وحدات حديد ومنجنيز خرساني لقرى سندون والراهب وصنسفط ، بجانب الانتهاء من 5 آبار مياه جوفية بجنوب سيناء بمدينة الطور في جنوب سيناء بتكلفة 8 ملايين جنيه، وبدء تجارب تشغيل محطة جبل شيشة بمحافظة أسوان.
وأكد اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروعات الصرف الصحى التى تم الانتهاء منها، وجار تجارب التشغيل لها، هى محطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية بتكلفة 270 مليون جنيه، وتوسعات محطتى قلين والرياض بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة 7.5 مليون جنيه لكل منهما، و4 محطات فى محافظة الغربية هى توسعات محطة المحلة الكبرى ( الصناعى ) بتكلفة 700 مليون جنيه، وصناديد بتكلفة 52 مليون جنيه، والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر يوليو المقبل، ومحطة الشهيدي بتكلفة 45 مليون جنيه، وجاري تجارب التشغيل، وتوسعات محطة معالجة نهطاي، بتكلفة 40 مليون جنيه، إضافة إلى توسعات محطة قويسنا بتكلفة 70 مليون جنيه، وجار تجارب التشغيل بها، وتوسعات محطة كفر الدوار بالبحيرة، بتكلفة 492 مليون جنيه، وسيتم الإنتهاء من اعادة التأهيل والتوسعات خلال شهر سبتمبر المقبل، ومحطة صرف صحي الإسماعيلية الجديدة، بمحافظة الاسماعيلية بتكلفة 225 مليون جنيه، وتطوير محطة الرفع الرئيسية بعتاقة في محافظة السويس بتكلفة 15 مليون والتى من المقرر أن تنتهي في اكتوبر المقبل.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء ايضا من 4 محطات وجار تجارب التشغيل لها في محافظة الفيوم، وهي توسعات محطة العجمين واطسا وتطون وطامية، بتكلفة اجمالية 30مليون جنيه، فضلا عن توسعات محطة سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتوسعات محطة العدوة بمحافظة المنيا، بتكلفة 35 مليون جنيه ، ومحطة صدفا والغنايم بمحافظة اسيوط بتكلفة 245 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منهما خلال شهر يوليو المقبل، ومحطة المنشاة بمحافظة سوهاج بتكلفة 250 مليون جنيه، وتنتهى في مارس 2018، علاوة على محطة معالجة الطود الجديدة بمحافظة الاقصر بتكلفة 57.5 مليون جنيه، موضحا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ محطة أبوسمبل السياحي بمحافظة اسوان بتكلفة 150 مليون جنيه، خلال شهر يوليو المقبل، بينما تم الانتهاء من توصيل المرافق للإسكان القومي والاجتماعي بمنطقة الصداقة بالمحافظة بتكلفة 63 مليون جنيه.
وقال اللواء سيد العشري إنه بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، فقد تم انهاء محطة مجمع الثلاثيني، بتكلفة 110 مليارات جنيه، و4 محطات معالجة بقرى أبيس بتكلفة اجمالية 120 مليون جنيه، وجار الانتهاء من محطتين اخريين، علاوة على توسعات محطة رفع السيوف بسيدي بشر وخطوط بديلة لمحطة الرأس السوداء بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث سيتم الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر المقبل.
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
قابيل: تنمية قطاع انتاج التمور فى مصر يأتى علي رأس أولويات وزارة التجارة والصناعةMon, 19 Jun 2017 09:44:42 GMT
-
قطر: "رفع الحصار" شرط دخول مفاوضات مع الدول المقاطعة
اشترط وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رفع الحصار عن قطر، لدخول أي مفاوضات حول الأزمة الراهنة. قال الوزير، في لقاء مع الصحفيين، بحسب ما ذكرت وكالة ...Tue, 20 Jun 2017 07:36:05 GMT
-
اتفاق نووي بين مصر والسعودية
قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة، أمس الإثنين، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات ...Mon, 19 Jun 2017 23:51:44 GMT