كشفت صحف بريطانية اسم المشتبه به في عملية الدهس التي استهدفت مصلين قرب مسجد فينسبري بارك في لندن، وهو يدعى دارن أوزبورن، 47 عامًا، وهو أب لأربعة أولاد.

وأدى الهجوم إلى إصابة 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، بعد أن أقدم سائق أبيض على دهس حشد قرب المسجد وهو يهتف: “أريد قتل كل المسلمين”، بحسب شهود عيان.

وأعلنت الشرطة وفاة شخص في موقع الهجوم، لكنها أشارت إلى أنه من المبكر الجزم ما إذا ما كانت وفاته على علاقة بالهجوم أم لا.

وقام مدنيون بالسيطرة على سائق الشاحنة إلى حين وصول الشرطة التي اعتقلته وأوقفته لاحقًا بتهمة “تخطيط وتنفيذ عمل إرهابي يتضمن القتل ومحاولة القتل”.

وقام المحققون بمداهمة منزل في كارديف عاصمة ويلز يملكه منفذ الهجوم دارن أوزبورن، بحسب ما كشف الإعلام.