 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 11:02 صباحاً
روابط سريعة
الإعلام البريطاني يكشف اسم منفذ هجوم مسجد لندن
حادث دهس قرب مسجد شمال لندن

الإعلام البريطاني يكشف اسم منفذ هجوم مسجد لندن

2017-06-20 10:29:54
متابعات

كشفت صحف بريطانية اسم المشتبه به في عملية الدهس التي استهدفت مصلين قرب مسجد فينسبري بارك في لندن، وهو يدعى دارن أوزبورن، 47 عامًا، وهو أب لأربعة أولاد.

وأدى الهجوم إلى إصابة 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، بعد أن أقدم سائق أبيض على دهس حشد قرب المسجد وهو يهتف: “أريد قتل كل المسلمين”، بحسب شهود عيان.

وأعلنت الشرطة وفاة شخص في موقع الهجوم، لكنها أشارت إلى أنه من المبكر الجزم ما إذا ما كانت وفاته على علاقة بالهجوم أم لا.

وقام مدنيون بالسيطرة على سائق الشاحنة إلى حين وصول الشرطة التي اعتقلته وأوقفته لاحقًا بتهمة “تخطيط وتنفيذ عمل إرهابي يتضمن القتل ومحاولة القتل”.

وقام المحققون بمداهمة منزل في كارديف عاصمة ويلز يملكه منفذ الهجوم دارن أوزبورن، بحسب ما كشف الإعلام.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3