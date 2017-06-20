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برلماني يطالب الحكومة بتأجيل تطبيق زيادات فواتير الكهرباء والمياه
مجلس النواب

برلماني يطالب الحكومة بتأجيل تطبيق زيادات فواتير الكهرباء والمياه

2017-06-20 10:27:42
وكالات

طالب النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، الحكومة بتأجيل تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء والمياه في يوليو المقبل، لافتا إلى أن الشعب المصرى يعانى كثيرا من الظروف الاقتصادية الراهنة وانعكس هذا الأمر على الظروف المعيشية بصورة مباشرة.

وأكد النائب بضرورة النظر إلى أحوال المواطنين، قبل التفكير في تطبيق أي زيادات، مطالبا الحكومة بالبحث عن موارد مالية أخرى بخلاف طبقة محدودي الدخل.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتجار لضبط الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية، التي تلتهم جيوب المواطنين.

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