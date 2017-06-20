صندوق النقد الدولي يعد برنامجا جديدا لمواجهة هروب رؤوس الأموال2017-06-20 10:20:32
يضع صندوق النقد الدولى اللمسات الأخيرة على برنامج طوارئ جديد للتخفيف من حدة أزمات نقدية جديدة من خلال ضمان سهولة الوصول إلى أموال بالدولار، على ما أفادت صحيفة “نيكاى” اليابانية اليوم الثلاثاء بدون ذكر مصدر.
وذكرت الصحيفة أن ما يميز هذه الخطة الجديدة أنها لا تتطلب إصلاحات بنيوية باهظة الكلفة مثل برامج الإنقاذ الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن “صندوق النقد الدولى سيقر رسميا هذا الإطار الجديد خلال اجتماع تعقده هيئته القيادية بحلول نهاية الشهر وقد باشر محادثات مع بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان)” بهذا الصدد، مشيرة فى المقابل إلى أن الصندوق “لا يعتزم إجراء مباحثات مع الصين التى تملك احتياطات نقدية ضخمة بالدولار”.
ويهدف النظام الجديد بصورة رئيسية إلى التصدى لمخاطر انهيار عملة نتيجة هروب مكثف لرؤوس الأموال.
وستعود الأموال بموجب الخطة إلى الولايات المتحدة فى وقت بدأ الاحتياطى الفدرالى الأمريكى التشدد فى سياسته النقدية، ما يعزز جاذبية الدولار.
ويمكن لانهيار عملة ما أن يتسبب بأزمات مالية مع تزايد أعباء الديون الأجنبية على الدولة المعنية، وقد يزداد الوضع خطورة فى حال تدخل المضاربين للاستفادة من هذه الظروف.
وفى مواجهة مثل هذا الوضع، تضطر الدول المعنية إلى التدخل مباشرة فى أسواق القطع لدعم عملتها من خلال عمليات شراء وبيع دولارات.
والآلية الجديدة التى يعمل صندوق النقد الدولى على وضعها يفترض أن تساعد هذه الدول على اقتراض مبالغ بالدولار، وذلك بصورة رئيسية عبر قروض قريبة الأجل لا تزيد عن سنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق “سيقيم المقترضين المحتملين فى ظروف طبيعية” وأن “القروض ستكون محدودة على ضوء عدة عوامل منها مساهمة كل بلد فى الصندوق”.
وذكرت الصحيفة بالأزمة النقدية التى عرفتها دول آسيا فى 1997، موضحة أن صندوق النقد الدولى قام آنذاك بدعم أندونيسيا لكنه فرض عليها فى المقابل شروطا صارمة منها إرغام هذا البلد على ترك المصارف التى تواجه صعوبات تنهار.
ولفتت نيكاى إلى أن تلك الأزمة أثارت صدمة بين دول آسيان وتركت فيها عداء للصندوق.
وبالرغم من التقدم الذى تحقق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، تبقى الأسواق معرضة لزعزعة استقرارها فى حال باشرت مصارف مركزية أخرى على غرار البنك المركزى الأوروبى اعتماد سياسة تشديد مالى.
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
قابيل: تنمية قطاع انتاج التمور فى مصر يأتى علي رأس أولويات وزارة التجارة والصناعةMon, 19 Jun 2017 09:44:42 GMT
-
قطر: "رفع الحصار" شرط دخول مفاوضات مع الدول المقاطعة
اشترط وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رفع الحصار عن قطر، لدخول أي مفاوضات حول الأزمة الراهنة. قال الوزير، في لقاء مع الصحفيين، بحسب ما ذكرت وكالة ...Tue, 20 Jun 2017 07:36:05 GMT
-
اتفاق نووي بين مصر والسعودية
قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة، أمس الإثنين، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات ...Mon, 19 Jun 2017 23:51:44 GMT