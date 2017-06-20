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هبوط اضطراري لإحدى طائرات الخطوط الجوية الاسكندنافية
طائرة ايرباص

هبوط اضطراري لإحدى طائرات الخطوط الجوية الاسكندنافية

2017-06-20 10:16:57
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قالت الخطوط الجوية الاسكندنافية “ساس”، إن طائرة تابعة لها هبطت اضطراريا فى مدينة جدانسك البولندية، بعد وقت قصير من إقلاعها اليوم الثلاثاء، بعد تصاعد دخان.

وأفاد كنوت مورتن يوهانسن وهو متحدث باسم الشركة، بإجلاء 88 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم بعد الهبوط، وقال إنهم بخير وإن سبب تصاعد الدخان غير واضح.

وأضافت أن الطائرة وهى من طراز إيرباص 319 كانت فى طريقها من جدانسك إلى كوبنهاجن وأنه كان من المفترض أن تصل العاصمة الدنمركية الساعة 0550 بتوقيت جرينتش.

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