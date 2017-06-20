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أوكرانية تحاول نقل ابنها عبر حدود بولندا داخل حقيبة
جمارك القاهرة

أوكرانية تحاول نقل ابنها عبر حدود بولندا داخل حقيبة

2017-06-20 10:31:44

حاولت مواطنة أوكرانية نقل ابنها إلى بولندا داخل حقيبتها.

أعلنت ذلك، آنا ميخالسكايا، موظفة قسم إدارة الحدود بمدينة بيريميشل البولندية، وقالت إن رجال الجمارك عثروا في أثناء تفتيشهم الجمركي لقطار كييف-بيريميشل على طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، وضعته الأم في حقيبتها. ولم تتوفر لديها أوراق تثبت حق ابنها بعبور الحدود الأوكرانية البولندية.

وأشارت الموظفة إلى أن، 11 يونيو، هو أول يوم سرى فيه مفعول نظام إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين عند عبورهم الحدود باتجاه الاتحاد الأوروبي، ولفتت إلى أن الأوكرانية كانت قد احتجزت في اليوم نفسه لعدم امتلاك ابنها الأوراق اللازمة.

وأضافت ميخالسكايا قائلة إن إدارة الحدود فرضت على المواطنة الأوكرانية المذكورة غرامة قدرها 200 زلوتي، ما يعادل نحو 50 دولارا.

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