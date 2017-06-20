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ساويرس عن حادث دهس لندن: نفس الجنون.. إزهاق أرواح بريئة.. القاتل فى النار
نجيب ساويرس‎

ساويرس عن حادث دهس لندن: نفس الجنون.. إزهاق أرواح بريئة.. القاتل فى النار

2017-06-20 10:14:51

رد رجل الأعمال المصرى نجيب  ساويرس على سؤال أحد متابعيه بشأن تعليقه على حادث الدهس الأخير الذى شهدته لندن مؤخرا والذى أصاب عدد من المصلين وهم يغادرون مسجد فينسبرى بارك.
وقال ساويرس فى تغريدة  له عبر حسابه الرسمى على تويتر: ” ليه لاتعليق ؟ نفس الجنون من إزهاق أرواح بريئة لا دخل لها بنا يفعله بعض الجهلاء المتعصبين الموتوريين والقاتل مثله مثل الآخريين مصيره النار”.

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