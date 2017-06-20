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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق بـ"مدينة السلام"
المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا،

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق بـ"مدينة السلام"

2017-06-20 10:10:00
وكالات

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 5091 لسنة 2017 قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بإنشاء فرع توثيق فى “مدينة السلام” بمحافظة القاهرة ليكون العمل به طوال الاسبوع.

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