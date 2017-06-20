أكدت خبيرة التغذية العلاجية الدكتور مها رادميس على أهمية تناول أطعمة تحتوي على “فيتامين سي” و”بيتاكروتين” ، و”فيتامين أ” و”مضادات للأكسدة” للحفاظ على البشرة والجلد خلال فترة رمضان.

ونصحت رادميس من خلال فقرة “يوميات صائم” الذي يعرض ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، بتناول طبق من السلطة خلال وجبة الأفطار مزود بأنواع من العدس والليمون والطماطم والفلفل الملون وقرع العسل، موضحة أن “العدس” مليئة بالألياف وبطيئة الحرق وستوقف ارتفاع نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى أن الليمون مزود بفيتامين سي والخضار الملون “مضادة الأكسدة”.

كما اقترحت أن يتم تناول عصير العنب بين وجبتي الفطار والسحور لأنه “مدر للبول ويساعد على التخلص من السموم ويقلل الكوليسترول”، مضيفة أنه من الممكن تناول “علبة زبادي بالإضافة إلى 5 حبات مكسرات مطحونة ومعلقة صغيرة قرفة”.

كما حذرت من الإكثار من عمل “حمام الشمس” لأنها تدمر الخلايا وتؤذي الجلد.