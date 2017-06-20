 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 11:09 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو .. نصائح للحفاظ على البشرة في رمضان
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالفيديو .. نصائح للحفاظ على البشرة في رمضان

2017-06-20 10:53:53
محيط - خالد الريس

أكدت خبيرة التغذية العلاجية الدكتور مها رادميس على أهمية تناول أطعمة تحتوي على “فيتامين سي” و”بيتاكروتين” ، و”فيتامين أ” و”مضادات للأكسدة” للحفاظ على البشرة والجلد خلال فترة رمضان.
ونصحت رادميس من خلال فقرة “يوميات صائم” الذي يعرض ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، بتناول طبق من السلطة خلال وجبة الأفطار مزود بأنواع من العدس والليمون والطماطم والفلفل الملون وقرع العسل، موضحة أن “العدس” مليئة بالألياف وبطيئة الحرق وستوقف ارتفاع نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى أن الليمون مزود بفيتامين سي والخضار الملون “مضادة الأكسدة”.
كما اقترحت أن يتم تناول عصير العنب بين وجبتي الفطار والسحور لأنه “مدر للبول ويساعد على التخلص من السموم ويقلل الكوليسترول”، مضيفة أنه من الممكن تناول “علبة زبادي بالإضافة إلى 5 حبات مكسرات مطحونة ومعلقة صغيرة قرفة”.
كما حذرت من الإكثار من عمل “حمام الشمس” لأنها تدمر الخلايا وتؤذي الجلد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3