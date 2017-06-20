 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 09:39 صباحاً
روابط سريعة
مقتل متظاهر خلال اشتباكات مع قوات الأمن في فنزويلا
مظاهرات وأعمال العنف فى فنزويلا للمطالبة برحيل مادورو

مقتل متظاهر خلال اشتباكات مع قوات الأمن في فنزويلا

2017-06-20 09:38:31
أ ش أ

لقى متظاهر مصرعه جراء إصابته بطلق ناري وأصيب عدد من الأشخاص بجراح خلال اشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الثلاثاء أن قرابة عشرة آلاف شخص نزلوا إلى الشوارع وإندلعت الاشتباكات مع قوات الامن التي استخدمت مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع ، في حين استخدم المحتجون الحجارة والقنابل الحارقة والألعاب النارية.

وتعيش فنزويلا الغنية بالنفط أزمة سياسية متفاقمة منذ عدة أشهر، تحولت إلى مصادمات شبه يومية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى منذ أبريل الماضي، ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات عامة واستقالة الرئيس نيكولاس مادورو الذي تنتهي ولايته في يناير 2019.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3