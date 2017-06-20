لقى متظاهر مصرعه جراء إصابته بطلق ناري وأصيب عدد من الأشخاص بجراح خلال اشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الثلاثاء أن قرابة عشرة آلاف شخص نزلوا إلى الشوارع وإندلعت الاشتباكات مع قوات الامن التي استخدمت مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع ، في حين استخدم المحتجون الحجارة والقنابل الحارقة والألعاب النارية.

وتعيش فنزويلا الغنية بالنفط أزمة سياسية متفاقمة منذ عدة أشهر، تحولت إلى مصادمات شبه يومية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى منذ أبريل الماضي، ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات عامة واستقالة الرئيس نيكولاس مادورو الذي تنتهي ولايته في يناير 2019.