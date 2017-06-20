رئيس أوكرانيا يلتقي ترامب في واشنطن اليوم2017-06-20 09:35:42
قال مكتب رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن قضايا أمنية وسياسية واقتصادية.
ونقل المكتب عن بوروشينكو الموجود بالفعل في الولايات المتحدة قوله “من المهم جدا أن اجتماعي، بصفتي رئيس أوكرانيا، في البيت الأبيض يأتي قبل اجتماع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.
وسيكون هذا هو أول لقاء بين الرئيسين منذ أن تولى ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
وقال بوروشينكو إنه سيجتمع أيضا مع مسؤولين بوزارة الخارجية ووزارات الدفاع والتجارة والطاقة.
وأضاف “لم تحدث قط مثل هذه الزيارة المهمة خاصة من أجل إتاحة الفرصة للحديث عن تعاوننا في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية”.
وأشاد بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على روسيا قائلا إن العقوبات آلية حضارية “لإرغام المعتدي على الخروج من أوكرانيا” وسحب القوات والمعدات.
وكان مجلس الشيوع الأمريكي صوت الأسبوع الماضي بأغلبية كاسحة لصالح فرض عقوبات جديدة على موسكو لتدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016 ولإرغام ترامب على الحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف العقوبات القائمة حاليا.
ويهدف هذا الإجراء إلى معاقبة روسيا بسبب قضايا بينها التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية وهو ما تنفيه موسكو وضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للحكومة السورية في الحرب الأهلية المندلعة منذ ست سنوات.
ويدعو اتفاق مينسك للسلام الذي توسطت فيه فرنسا وألمانيا ووقعت عليه روسيا وأوكرانيا في فبراير شباط 2015 إلى وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة وإجراء إصلاحات دستورية لمنح شرق أوكرانيا مزيدا من الحكم الذاتي.
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