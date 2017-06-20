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رئيس كوريا الجنوبية يدعو بيونج يانج لإعادة محتجزين سريعا
الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب، مون جيه إن

رئيس كوريا الجنوبية يدعو بيونج يانج لإعادة محتجزين سريعا

2017-06-20 09:30:58
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قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الثلاثاء إنه ينبغي لكوريا الشمالية أن تعيد سريعا مواطنين تحتجزهم من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وعبر مون عن تعازيه في أوتو وارمبير الطالب الأمريكي الذي احتجز في كوريا الشمالية لمدة 17 شهرا وتوفي أمس الاثنين بعد أقل من أسبوع من عودته لبلاده في غيبوبة.

ونقل قصر الرئاسة في كوريا الجنوبية عن مون قوله “من المؤسف أن كوريا الشمالية لا تحترم حقوق الإنسان”.

وتحتجز كوريا الشمالية ثلاثة أمريكيين آخرين، وهم من أصل كوري، وستة من كوريا الجنوبية.

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