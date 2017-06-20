قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الثلاثاء إنه ينبغي لكوريا الشمالية أن تعيد سريعا مواطنين تحتجزهم من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وعبر مون عن تعازيه في أوتو وارمبير الطالب الأمريكي الذي احتجز في كوريا الشمالية لمدة 17 شهرا وتوفي أمس الاثنين بعد أقل من أسبوع من عودته لبلاده في غيبوبة.

ونقل قصر الرئاسة في كوريا الجنوبية عن مون قوله “من المؤسف أن كوريا الشمالية لا تحترم حقوق الإنسان”.

وتحتجز كوريا الشمالية ثلاثة أمريكيين آخرين، وهم من أصل كوري، وستة من كوريا الجنوبية.