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قطر تطلب من أعضاء السفارة اليمنية مغادرة الدوحة خلال 48 ساعة
تميم بن حمد

قطر تطلب من أعضاء السفارة اليمنية مغادرة الدوحة خلال 48 ساعة

2017-06-20 09:34:22
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أفاد مصدر دبلوماسى يمنى، بأن السلطات القطرية طلبت من بعثة السفارة اليمنية فى الدوحة المغادرة خلال 48 ساعة بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وقال المصدر إن السلطات القطرية أبلغت البعثة بضرورة المغادرة فى مدة أقصاها يومان من موعد الإبلاغ ، فيما لم يصدر أى تعليق من الخارجية اليمنية.

وأشار المصدر إلى أن الطلب القطرى جاء على خلفية إعلان الحكومة اليمنية التى تقيم فى الرياض، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة فى 5 يونيو الجارى، عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر ومغادرة بعثاتها الدوحة، إلا أن البعثة اليمنية ظلت فى الدوحة دون مغادرتها.

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