بوتين يستقبل الرئيس البرازيلي في موسكو اليوم

يزور الرئيس البرازيلي ميشال تامر، موسكو يومي 20 و21 يونيو/حزيران، ومن المقرر أن يبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكافحة الإرهاب والأزمة السورية، والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وزير الخارجية البرازيلي الويسو نونيس، في تصريح صحفي: “إن رئيسي البلدين “بوتين وتامر” سيناقشان مسألة الحفاظ على السلام، ومكافحة الإرهاب الدولي، وبؤر التوتر في العالم، وكذلك الأزمة السورية والوضع في كوريا الشمالية”.

وكان السفير البرازيلي لدى موسكو أنتونيو سالغادو، قد صرح في وقت سابق، بأنه من المقرر توقيع جملة من الاتفاقيات خلال لقاء الرئيسين في موسكو.